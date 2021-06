Lisa Peterson sous-secrétaire adjointe d’État Américain chargée de la démocratie, des droits de l’homme et du travail, arrive à Kinshasa lundi 14 juin, pour un séjour de quatre jours.

Le sous-secrétaire adjoint d’État Américain, va représenter son pays au tout premier dialogue bilatéral sur les droits de l’homme entre les États-Unis et la République Démocratique du Congo.

Dans le cadre du Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, madame Lisa Peterson s’entretiendra à Kinshasa avec les responsables du gouvernement et de la société civile pour discuter des droits de l’homme, des moyens de mettre un terme à l’impunité et de faire en sorte que ceux qui commettent des abus soient tenus pour responsables, des moyens d’assurer la liberté de la presse et la liberté d’expression .

Il sied de noter que, les échanges, se focalisera aussi sur la coopération en cours pour renforcer les institutions démocratiques, y compris les préparatifs pour la tenue d’élections libres, démocratique et régulières dans les délais ( 2023).