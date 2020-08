Les élus américains, membres du comité en charge des relations étrangères soutiennent les réformes électorales en République Démocratique du Congo, et appellent à préparer les prochaines élections dès maintenant afin d’éviter les erreurs enregistrées lors des scrutins passés.

Pour ce faire, les sénateurs américains, écrit officiellement lundi 17 août au secrétaire d’Etat et au secrétaire au département du Trésor américain pour inviter les USA à aider la RDC « à relever les défis structurels en travaillant avec des partenaires pour bâtir des institutions démocratiques fortes ».

Ils appellent à combattre notamment la corruption afin de réussir les prochaines élections. Les sénateurs rappellent également les sanctions des trois dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour corruption et détournement des fonds alloués aux élections.

« Les élections et la prise de décision concernant les élections locales attendues depuis longtemps doivent commencer sérieusement si nous devons éviter les nombreux retards et les graves lacunes du processus 2015-2018, dont beaucoup résultaient d’une corruption généralisée dans l’administration électorale. Trois membres de la direction de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), y compris le président Corneille Nangaa ont été sanctionné par l’OFAC l’année dernière pour son rôle dans obstruction aux processus électoraux démocratiques, y compris détournement de fonds de la CENI opérationnelle fonds et fraude dans les processus de passation de marchés pour enrichissement personnel et pour en bénéficier campagnes de candidats soutenus par Kabila., disent-ils dans leur correspondance.

Ils saluent les tractations pour désigner les nouveaux animateurs de la CENI. « Nous avons été heureux de voir que des efforts sont en cours pour identifier de nouveaux dirigeants de la CENI, y compris un remplaçant pour Nangaa, une première étape cruciale », se réjouissent-ils