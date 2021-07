Le chef de l’état congolais Félix Tshisekedi, a reçu du Chargé des missions adjoint de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne en République Démocratique du Congo, Lars Gerrit Leyman , l’invitation lui adressée par la Chancelière Angela Merkel pour prendre part, en sa qualité de Président de l’Union Africaine, au «Sommet des Etats du Compact for Africa» qui se tiendra, à Berlin, le 27 août prochain.

Selon le service de Communication du Chef de l’État qui a livré l’information à la presse, il s’agit du Sommet économique Allemagne-Afrique, qui est à sa quatrième édition après celles d’Accra (2019), de Nairobi (2017) et de Berlin (2015), et qui vise à créer des plateformes censées réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets porteurs.

Pour sa part, Lars Gerrit Leyman a fait savoir, au sortir de l’audience, que ce Sommet est une initiative de l’Allemagne, adoptée en 2017, du temps où ce pays présidait encore le groupe de G20. La rencontre Président Tshisekedi- Chancelière Angela Merkel est une occasion, pour le Président de l’Union Africaine, de prendre langue avec des responsables africains et des investisseurs étrangers, afin de leur présenter les possibilités d’investir en RDC, a-t-il indiqué.

Le contact avec les hautes personnalités allemandes et leurs opérateurs économiques, à travers le «Sommet des Etats du Compact for Africa» boostera sans nul doute, informe-t-on, la promesse du Chef de l’État de faire de la République Démocratique du Congo, l’Allemagne d’Afrique.

Dans le cadre de la Coopération au développement, l’Allemagne soutient la gestion de la pandémie de coronavirus en RDC, avec environ 6,5 millions d’euros, tandis que ses projets de coopération avec le pays ont un volume total de plus de 400 millions d’euros, rappelle-t-on.