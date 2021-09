Le Président de la République et président en exercice de l’Union africaine, Félix Tshisekedi, en tournée européenne depuis le 26 octobre 2021, se rend ce lundi, à Ankara en Turquie, pour une visite officielle de trois jours au cours de laquelle, il s’entretiendra avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu’avec des dirigeants d’entreprises, indique un programme établi par la Présidence de la République.

Selon ce programme, le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi et sa suite arrivent lundi, à l’aéroport d’Esenboğa d’Ankara.

Il est prévu mardi, une visite à l’ambassade de la RDC à Ankara et au Mausolée d’Atatürk qui sera suivie d’une cérémonie au Palais Présidentiel où le Président Félix Tshisekedi s’entretiendra en tête-à-tête avec son homologue turc Erdogan.

Il y aura ensuite un entretien entre les délégations de deux pays qui aura pour suite la signature des accords, une conférence de presse et un diner avant le départ pour Istanbul.

Mercredi, le programme prévoit une réunion sous les auspices du Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) , avec les hommes et femmes d’affaires turcs qui ont en charge les mines, infrastructures, énergie, équipements militaires etc. suivie d’une visite des lieux culturels et touristiques de ce pays musulman avant de prendre l’avion à l’aéroport d’Istanbul pour regagner Kinshasa.

Toutefois, cette rencontre au sommet de deux Présidents sera une occasion pour la Turquie et la RDC de développer des relations de coopération dans plusieurs domaines, estime-t-on.

Il faut noter que le Président Félix Tshisekedi qui a quitté Kinshasa le 26 octobre, a débuté sa tournée en Allemagne où il a pris part à l’invitation de la Chancelière Angela Merkel, au « Sommet des Etats du Compact for Africa» , en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine (UA).

A travers ce sommet, qui vise à créer des plateformes censées réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets porteurs, le Chef de l’Etat a eu des contacts avec les hautes personnalités et des opérateurs économiques allemands.

A Rome où il est arrivé le 1er septembre, le Président Félix Tshisekedi a pris part à Milan à la 47ème édition du forum Ambrosetti sur l’économie mondiale axée sur le thème : « le scénario d’aujourd’hui et de demain pour les stratégies concurrentielles ».

En Allemagne comme en Italie, le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi a eu des entretiens avec ses homologues allemand et italien focalisés notamment sur le raffermissement des relations de coopération et d’intérêt commun entre la RDC et leurs pays respectifs. A Berlin, il a aussi échangé avec la Chancelière Angela Merkel.

Partout où il est passé, le Chef de l’Etat a présenté les opportunités d’investissements qu’offre la RDC, un pays scandaleusement riche.