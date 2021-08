Christophe Lutundula Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a échangé tour à tour mardi 10 août 2021, les ambassadeurs du Congo-brazzaville, de la Grande Bretagne, de la Belge et du Zimbabwe.

Le diplomate belge est venu informer le chef de la diplomatie congolaise de la visite du Président de la République à Bruxelles. Jo Indekeu a souligné que les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles sont au beau fixe.

Avec le chef de la mission diplomatique britannique Emily Maltman, il était question de poursuivre les questions d’intérêt commun entre les deux pays, la RDC et la Grande Bretagne. «En ce moment, où la RDC occupe la présidence tournante de l’Union africaine, les appuis aux secteurs de la santé, de l’éducation vont s’intensifier au profit des peuples de la RDC», a rassuré l’envoyée de la Reine Elisabeth II. Auprès du VPM Christophe Lutundula, Emily Maltman a trouvé un partenaire attentif.

Des discussions plus profondes sur les échanges d’expériences agricoles avec le Zimbabwe et la RDC étaient au centre d’un entretien entre Yohanne Tomana, ambassadeur du Zimbabwe en RDC et le chef de la diplomatie congolaise. La question des hommes d’affaires zimbabwéens venus en RDC dernièrement pour explorer les opportunités d’affaires s’est invitée à cet entretien.

Le vice-doyen du corps diplomatique à Kinshasa, l’ambassadeur du Congo Brazzaville en RDC, Clément Yandoma, et le VPM Christophe Lutundula se sont penchés sur l’excellence des relations qui existe entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Il y a lieu de maintenir cet élan et l’amplifier sous le leadership du Président Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso.