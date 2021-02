Ahmed Bin Abdul Aziz Kattan, ministre d’État saoudien aux Affaires africaines, est arrivé dimanche 31 janvier à Kinshasa; des accords sur les infrastructures, l’agriculture et le tourisme seront signés.

Ce lundi 01 février 2021, Ahmed Bin Abdul Aziz Kattan avec les autorités congolaises vont singer les accords de coopération et d’intérêts communs dans plusieurs secteurs notamment les infrastructures, l’agriculture, le tourisme, etc. Pays désertique qui inclut la majeure partie de la péninsule arabique, Arabie saoudite veut sortir d’une économie centrée uniquement sur le pétrole et se tourne vers plusieurs partenaires.

Il sied de noter que, l’Arabie saoudite est parmi les pays du Golfe qui a le plus grand nombre de représentations diplomatiques en Afrique. En dehors de la diversification de son économie, l’Arabie saoudite considère l’Afrique comme une zone de son influence avec une diplomatie axée sur les aides financières et une politique basée sur l’islam, sa religion d’Etat. Depuis quelques années, le pays renforce son déploiement en Afrique, conscient de la concurrence du Qatar.

Pour rappel, Ahmed Bin Abdul Aziz Kattan, l’ex-ambassadeur en Égypte a été nommé, ministre d’État saoudien aux Affaires africaines. Le diplomate saoudien connaît bien l’Afrique et y effectue plusieurs déplacements dans le continent noir.