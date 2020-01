Coopération : le Consulat Général de Belgique à Lubumbashi ouvre ses portes au public ce lundi 13

Après deux ans de fermeture, le Consulat général de Lubumbashi rouvre ses portes au public ce lundi 13 janvier 2020.

L’Ambassade du Royaume de Belgique a dans un communiqué de presse, explique que cette réouverture s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations bilatérales avec la République Démocratique du Congo.

« Elle fait suite aux échanges fructueux entre les deux pays depuis l’investiture du Président Felix Tshisekedi. L’accord du pays hôte avait été donné le 27 décembre 2019, par le Conseil des Ministres de la République Démocratique du Congo », renseigne le communiqué.

L’accès aux guichets consulaires est libre entre 13h et 16h se fera du lundi au vendredi, avec possibilité de demander un rendez-vous en dehors de ces heures.

Ce Consulat Général offrira l’ensemble des services consulaires tels que la légalisation, la délivrance de passeports et de cartes d’identité, ainsi que l’assistance consulaire et sécuritaire aux Belges résidant dans les provinces du Haut-Katanga, Tanganyika, Haut-Lomami et Lualaba.

Il est également compétent en matière de délivrance de visa Schengen (Belgique et 14 pays Schengen) et long séjour (Belgique et Grand-Duché de Luxembourg).

Précisons que, les relations entre la Belgique et la RDC se sont améliorées depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir.