Coopération : la RDC accède à la première vice-présidence de la SADC

La RDC a accédé à la première vice-présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) pour l’exercice 2021-2022. L’annonce a été faite ce mardi au cours du 41e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation sous-régionale.

Notons que, le président Botwanais Mokgweetsi Masisi cède la présidence de l’Organe politique au sud-africain Cyril Ramaphosa.

Rappelons que, la mission de la SADC, est de promouvoir une croissance économique durable et équitable ainsi que le développement socioéconomique par le biais de systèmes de production efficients, d’une coopération et d’une intégration plus importantes, d’une bonne gouvernance et d’une paix et d’une sécurité durables, de sorte que la région puisse devenir un acteur compétitif et efficace dans les relations internationales et l’économie mondiale.