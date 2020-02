Coopération : la Chine veut renforcer les échanges interparlementaires avec la RDC

Alexis Thambwe Mwamba président du Sénat, a échangé mercredi 12 février dernier à Kinshasa avec Zhu Jing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC.

D’après le compte-rendu fait par le diplomate chinois, les échanges interparlementaires entre les deux pays a fait l’objet de cette rencontre.

« J’ai aussi parlé de la relation interparlementaire avec le président parce qu’entre les institutions législatives chinoises et congolaises, il y a une bonne collaboration, des échanges réguliers entre les parlementaires chinois et congolais. J’espère que pendant mon mandat ici, je vais soutenir davantage ces échanges, puisque c’est bon de deux côtés, à la fois pour échanger sur les expériences de la gouvernance et dans le domaine de renforcement de l’État de droit. C’est le rôle joué par les deux institutions, nous sommes prêts à renforcer cette collaboration entre le Sénat (congolais) et le parlement chinois », a dit l’ambassadeur chinois Zhu Jing.

Les deux personnalités ont aussi abordé la question des relations bilatérales entre les deux pays.