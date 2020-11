James Duddridge Ministre Britannique pour l’Afrique sera reçu par le chef de l’État Félix Tshisekedi ce lundi 23 novembre au palais de la nation à Kinshasa.

Ministre pour l’Afrique du Royaume-Uni, James Duddridge, arrive à Kinshasa ce lundi 23 novembre pour un séjour de trois jours. Il va rencontrer le président de la République.

Selon la presse présidentielle, les deux hommes échangeront sur le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC ainsi que des questions liées au changement climatique. Les discussions porteront également sur la présidence de l’Union Africaine par la RDC.

Il sied de noter que, James Duddridge vient également s’enquérir des mesures prises ainsi que des perspectives faisant suite à la visite du président Tshisekedi au Royaume-Uni en janvier dernier lors du Sommet sur l’investissement en Afrique.

Signalons que, pendant son séjour en RDC, le ministre Britannique pour l’Afrique, aura également des échanges avec les principaux acteurs politiques « afin de discuter de l’importance de la mise en œuvre des principales réformes démocratiques et de gouvernances qui sont essentielles à la stabilité et qui ouvriront la voie à des élections pacifiques et crédibles en 2023.