Une délégation de l’armée ougandaise, a été reçue en audience jeudi 18 février à la Cité de l’Union Africaine par le chef de l’État Félix Tshisekedi, elle a abordé avec le commandant suprême des Forces Armées Congolaises des questions liées aux domaines de la sécurité et de la défense entre Kinshasa et Kampala.

Cette délégation est conduite par le Lieutenant-Général Mbadi Mbasu Wilson, chef d’état-major général adjoint de l’armée ougandaise, elle a abordé avec le président congolais, des questions liées aux domaines de la sécurité et de la défense.

Devant la presse, le Lieutenant Général Mbadi a indiqué que, la République Démocratique du Congo et l’Ouganda sont deux pays voisins et, à ce titre, c’est très important et indispensable qu’ils collaborent dans divers secteurs, notamment la défense et la sécurité en vue de garantir la paix à leurs populations respectives.

Ce haut officier de l’armée ougandaise a en outre indique, qu’il existe des forces négatives le long de la frontière entre les deux pays. En plus, les deux armées sont déterminées à les anéantir pour restaurer définitivement la paix en faveur de ces deux peuples frères.