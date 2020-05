Coopération : D. Mutombo et A. Kaninda signent un mémorandum d’entente pour la surveillance du marché financier

La Banque centrale du Congo (BCC) et l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA) ont signé un mémorandum d’entente pour renforcer la surveillance du marché financier congolais et les opérateurs du secteur.

La BCC était représentée par le gouverneur Deogratias Mutombo et l’ARCA par son directeur général ad intérim, Alain Kaninda Ngalula. Les deux parties s’accordent sur le fait que le mémorandum signé constitue « un cadre de collaboration qui vise aussi bien le partage d’expériences et d’informations, que les consultations mutuelles sur des questions d’intérêt commun, et ce, en vue de soutenir le développement harmonieux du marché financier de la RDC ».

Parmi les objectifs poursuivis, l’on note entre autres la possibilité de permettre et de faciliter l’échange d’informations et de la documentation nécessaire à l’exercice de leurs missions légales et réglementaires.

Selon les signataires, le protocole conclu permettra aux deux régulateurs de conjuguer leurs efforts pour une lutte plus active et efficace contre la fraude et le blanchiment des capitaux.