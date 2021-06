Madame Lisa Peterson envoyée spéciale des États-Unis d’Amérique, a été reçue mercredi 16 juin 2021, par le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso N’Kodia Pwanga. La diplomate américain était conduit par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa.

« Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions des droits humains, il était question que nous échangions avec le président de l’Assemblée nationale pour voir ensemble comment nous pouvons faire avancer des questions qui ont justement trait aux droits de l’Homme », a déclaré Mme Lisa Peterson à la sortie des échanges avec le speaker de l’Assemblée nationale.

Madame Lisa a aussi évoqué avec le speaker de la Chambre basse du Parlement des questions liées à l’organisation de scrutins à l’échéance 2023. « Nous avons aussi parlé d’élections à venir, celles de 2023, parce que nous voulons nous rassurer que ces élections vont se dérouler dans le temps et qu’il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue de ces élections », a souligné l’émissaire américaine.

Pour l’envoyée spéciale de l’administration Biden, les Etats-Unis entendent maintenir leur soutien au gouvernement, au peuple congolais, mais surtout au Chef de l’Etat et au Parlement congolais qui ont un rôle moteur à jouer pour continuer à faire avancer les questions des droits humains et les élections libre transparente et régulières .