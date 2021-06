Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a représenté la République démocratique du Congo aux travaux de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre le groupe terroriste de l’Etat islamique (Daech), tenue lundi 28 juin 2021 à Rome en Italie.

Selon la source, cette réunion ministérielle est organisée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l’Italie, Luigi Di Maio, et par le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken qui ont tous deux présidé la rencontre.

Les ministres de la Coalition mondiale, indique la source, ont discuté des moyens pour maintenir la pression sur les résidus de Daech en Irak et en Syrie et contrer les réseaux de l’EI ailleurs, notamment en Afrique.

Ils ont évalué également les priorités pour les lignes d’effort de la Coalition liées à la stabilisation, aux combattants terroristes étrangers, au financement de la lutte contre Daech et aux efforts de contre-propagande, renseigne la source, avant de souligner que cette réunion ministérielle a visé à montrer l’unité des Etats et des organisations membres de la Coalition et à souligner que la lutte contre le terrorisme (Daech) doit continuer jusqu’à son élimination définitive.

Cette première réunion physique, depuis la pandémie, s’est voulue une rencontre de renouvellement et de réaffirmation des engagements des États membres de la Coalition à redoubler des efforts pour mettre fin à ce phénomène.

La source ajoute que la RDC qui a participé activement à cette conférence, est particulièrement concernée dans ce sens que sa partie Est est dangereusement menacée par les terroristes des ADF.

Le vice-Premier ministre Christophe Lutundula Apala a, à cette occasion, justifié l’intérêt que la RDC accorde à ces assises.

La Coalition mondiale contre Daech, une organisation terroriste, militaire et politique d’idéologie islamique, a été créée en 2014 avec comme objectif de venir à bout de ce groupe terroriste. Elle rassemble aujourd’hui 83 pays et organisations internationales. Elle est active notamment dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers, rappelle-t-on.