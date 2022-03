Le président de la République Félix Tshisekedi a signé lundi 21 mars 2022 une ordonnance portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au représentant permanent de la RD Congo auprès de l’Union européenne et chef de la mission auprès des communautés européennes de l’énergie atomique.

Aux termes de cette ordonnance lue sur la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), l’ambassadeur Christian Ndongala, chef diplomatique de la RD Congo au Royaume de Belgique a été nommé à ce poste de responsabilité.

Le chef de l’État Félix Tshisekedi, a également signé le même jour une autre ordonnance portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie du territoire national.

Rappelons tout de même que, les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu sont placées sous état de siège depuis mai 2021 et leurs administrations ont été confiées à des officiers militaires et policiers suite à l’insécurité grandissante ayant dans cette partie du territoire national.