Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, a lors de son tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi mardi 2 février au Caire, s’est livré à la presse pour présenter l’essentiel de leur échange.

A en croire Félix Tshisekedi, son homologue égyptien s’est engagé à soutenir les efforts de la République Démocratique du Congo dans la quête de la stabilité ainsi que la paix sur l’ensemble du pays et particulièrement dans la partie Est du pays.

« Le président Al Sissi a promis son implication personnelle pour que mon pays la RDC retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c’est l’une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l’Est et au Nord-est de notre pays. Le président Al Sissi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement en plus du côté sécuritaire et a promis d’être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l’avant », a dit le chef de l’État Félix Tshisekedi.