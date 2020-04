Convocation de Kamerhe : « s’il est innocent , c’est une opportunité pour lui de le démontrer » (F. Diongo)

Franck Diongo, président national du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), encourage Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l’Etat, à répondre à l’invitation de la justice.

Le président de l’Union pour la Nation Congolaise (l’UNC), est invité ce mercredi 8 avril à se présenter au cabinet du procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, à 13 heures.

Sur son invitation, il est écrit que c’est au sujet d’une communication en rapport avec les travaux d’urgence de 100 jours de Félix Tshisekedi.

« J’ai sacrifié ma vie pour l’Etat de droit. Je me suis battu pour l’Etat de droit et j’ai fait la prison pour cela. C’est la justice qui élève une nation. Le Directeur de cabinet de Chef de l’Etat ne bénéficie pas des privilégies des juridictions et qui ne bénéficie pas des immunités. Sur le plan du respect de l’Etat de droit et des lois de la République, il a l’obligation légale de répondre demain », a t-il déclaré dans une interview accordée à la presse.

Pour rappel, la nouvelle invitation adressée à Vital Kamerhe par le parquet de Matete. Il doit se présenter dès ce mercredi. Le parquet veut l’entendre sur son rôle dans l’exécution du programme d’urgence des 100 premiers jours.

Selon Franck Diongo, Vital Kamerhe devrait éviter que la justice passe à une autre étape de la procédure.

