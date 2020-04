Controverse autour de la mise en place des SG : Sylvestre Ilunga interpelle le dircaba adjoint du chef de l’État

Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, rappelle au directeur de cabinet adjoint du président de la République, sur la méthodologie requise pour interpeller un membre du gouvernement.

« Je tiens à relever que vous auriez dû approcher directement le premier ministre qui, conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu’entre les membres du gouvernement, dirige l’action du gouvernement, en assure la cohérence et l’unité, et exerce la fonction générale de représentation du gouvernement auprès des autres institutions de la République », écrit Sylvestre Ilunga à Ebarande Kalongele.

Dans cette correspondance qui se veut une réponse du chef du gouvernement à celle du directeur de cabinet adjoint du chef de l’état demandant à la ministre de la fonction publique de rapporter son arrêté sur la mise en place et affectationns des secrétaires généraux dans l’administration publique, Sylvestre Ilunga affirme que « ces questions seront examinées, quand à leur bienfondé, dans le strict respect de la loi et en concertation avec le président de la République Félix Tshisekedi.

Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga a demandé à Yollande Ebongo, ministre de la Fonction Publique, de rapporter son arrêté portant mise en place et affectation des secrétaires généraux.

Pour rappel, le 27 avril dernier le directeur du cabinet adjoint du président de la République avait adressé une correspondance à la ministre de la fonction publique demandant a cette dernière de rapporter son arrêté pour violation de certaines dispositions de la constitution.