Le pasteur Joseph Mukungubila se dit étonné de n’avoir pas été reçu par Félix Tshisekedi, dans le cadre des consultations nationales. Pourtant, il déclare avoir été annoncé par les services de la présidence à ces contacts.

« Je suis amèrement surpris. Moi, Joseph Mukungubila, qui devais être consulté au premier rang pour avoir manifesté mon adhésion vu le chaos dans lequel le pays est plongé, je prends le peuple congolais à témoin en lui rappelant que le président de la République, Félix Tshisekedi avait consacré publiquement et officiellement le pays à l’Éternel Dieu ».

Aujourd’hui Félix Tshisekedi use de malice par ses services en faisant d’interminables promesses qu’il allait me recevoir après, a t-il écrit dans un tweet le 24 novembre depuis son exil.

Pendant ce temps, poursuit-il » ce sont les classes sociales et professionnelles jusqu’aux enfants de la rue qu’on est en train de recevoir. Où sont la nécessité et l’importance spirituelle et politique de ces consultations ? » S’est –il interrogé.

Après avoir manifesté sa volonté de participer aux consultations présidentielles, Joseph Mukungubila avait été promis d’être reçu par Félix Tshisekedi. Une promesse non réalisée. D’où les questions se posent auxquelles seuls les services de la présidence pourraient répondre.

