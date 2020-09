Selon une source proche du groupe de 13 personnalités, ces dernières déposent ce jeudi 17 septembre 2020, une proposition de loi électorale au bureau de l’Assemblée nationale.

La même source indique que, le texte proposé par le 13 personnalités, met fin au seuil d’éligibilité et à la pratique des « héritiers » biologiques comme suppléants des candidats députés et sénateurs. Ce système de distribution des mandats politiques entre pères, mères, fils et filles, voire frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, cousins, doit s’arrêté.

Le plus dur commence pour le groupe de 13 personnalités politiques et sociales du pays, il faut reconnaître que l’ en quête du consensus sur les réformes électorales amorce déjà le virage décisif : faire passer par la voie institutionnelle les avis, les positions et les propositions de différentes parties prenantes rencontrées lors des consultations ne sera pas facile.

Il sied de noter que sauf changement de dernière minute, le groupe de 13 personnalités, déposent ce jeudi 17 septembre 2020, une proposition de loi électorale au bureau de Jeanine Mabunda la speaker de la chambre basse du parlement congolais.

selon notre source, le texte proposé mettra fin au seuil d’éligibilité. Une pratique jugée liberticide par la majorité des congolais, ce système empêche le candidat indépendant d’être éligible. Contrairement donc à ceux qui estiment que le seuil a notamment l’avantage de décourager la multiplicité des partis politiques.