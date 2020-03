Conséquences du Covid-1: l’UNICEF intensifie son soutien aux pays

Publié le 27.03.2020 à 16h18 par APA Partager











L’UNICEF a annoncé l’intensification de son soutien à 145 pays pour permettre aux enfants de continuer à apprendre, alors que le Covid-19 entraîne la fermeture de la majorité des établissements scolaires dans le monde.« Les établissements scolaires sont fermés dans la majorité des pays à travers le monde. C’est une situation sans précédent et si nous n’agissons pas maintenant pour protéger l’éducation des enfants, les sociétés et les économies continueront d’en pâtir bien longtemps après que nous aurons vaincu cette pandémie », a déclaré Robert Jenkins, Chef mondial, Éducation de l’UNICEF. Selon lui, dans les communautés les plus vulnérables, les répercussions se feront sentir sur plusieurs générations. De l’avis toujours de M. Jenkins, si l’on en croit les enseignements tirés de la fermeture des établissements dans le cadre de la riposte au virus Ebola, plus la déscolarisation des enfants dure, moins ils sont susceptibles de retourner à l’école. « Leur donner d’autres moyens d’apprendre et, ce faisant, les aider à se recréer une routine est un volet essentiel de notre action », a-t-il souligné. Afin de limiter les perturbations et de permettre aux enfants de continuer à apprendre en toute sécurité, l’UNICEF a débloqué des fonds supplémentaires pour intensifier sa collaboration avec les États et ses partenaires dans 145 pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette dotation mondiale initiale de 13 millions de dollars É.-U (dont près de 9 millions proviennent d’une contribution du Partenariat mondial pour l’éducation) sera essentielle pour aider les gouvernements et un large éventail de partenaires éducatifs dans chaque pays à élaborer des plans visant à permettre une intervention rapide et systémique. « Grâce à cette initiative, souligne-t-on au niveau de l’UNICEF, les différents pays pourront élaborer des programmes d’apprentissage de substitution en cas de fermeture de leurs établissements scolaires et aider les écoles à protéger les enfants et leur communauté en leur fournissant des informations vitales sur le lavage des mains et autres règles d’hygiène ». data-ad-slot="2140806877"> data-ad-slot="2140806877">

Ces fonds appuieront également les efforts visant à protéger la santé mentale des enfants et à prévenir la stigmatisation et la discrimination en encourageant les élèves à éviter les stéréotypes lorsqu’ils parlent du virus.

Dans ces 145 pays, l’UNICEF avance qu’elle travaillera avec ses partenaires afin notamment d’apporter un soutien aux plans gouvernementaux de riposte face à la crise, notamment en matière d’assistance technique, d’analyse rapide des risques, de collecte de données et de planification en vue de la réouverture des établissements scolaires.

L’UNICEF entend aussi contribuer à la planification et la mise en œuvre d’un fonctionnement sûr des établissements scolaires et d’une communication sur les risques, y compris à travers la traduction, l’impression, la diffusion et la mise en œuvre des directives pour des établissements scolaires sûrs l’équipement des établissements en kits d’hygiène et la diffusion d’informations indispensables en matière de prévention des maladies.

La formation des enseignants et des personnes ayant la charge d’enfants aux services de santé mentale et au soutien psychosocial pour eux-mêmes et pour leurs élèves, n’est pas en reste.

L’UNICEF entend également travailler à assurer la continuité de l’apprentissage et l’accès à des programmes d’enseignement à distance, y compris à travers la conception et l’élaboration de ressources pédagogiques de substitution disponibles via Internet, la radio et la télévision.