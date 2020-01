Conseil des ministres : Tshisekedi a réitéré sa menace à l’endroit des membres du gouvernement qui feront entrave à son action

Le président de la République le chef de l’État prévient qu’il n’hésitera pas à prendre ses responsabilités en cas d’obstruction de son action, d’où qu’elle vienne.

Lors de la 18ème réunion du conseil des ministres ténu à la cité de l’Union Africain, le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, réitéré sa menace à l’endroit des membres du gouvernement qui feront entrave à son action.

« Le président de la République a réitéré sa position selon laquelle il ne laissera personne entravé, par diverses manœuvres, la concrétisation de l’aspiration du peuple congolais au changement », a indiqué Jolino Makelele dans le compte rendu dudit conseil.

Selon Jolino Makelele ministre de la Communication et des médias, le président Tshisekedi a néanmoins invité les uns et les autres à la retenue dans les propos, au respect des institutions et à la sincérité dans l’accomplissement de ses missions.