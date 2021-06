Le président Félix Tshisekedi, a renoncé à la candidature de la République Démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023.

C’est le vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a annoncé via un communique dont une copie est parvenue au journaldekinshasa.com.

A en croire Christophe Lutundula, le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, a décidé de retirer la candidature de la RDC après concertation avec certains de ses pairs ainsi qu’avec le président de la Commission de l’Union africaine.

Il sied de signaler que, RD Congo était candidate à ce poste avec le Gabon, dont la candidature est soutenue par l’Union africaine. Le siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU est réservé à l’Afrique centrale à partir de 2022.

Pour rappel, le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de cinq membres permanents (Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et de dix membres non permanents, élus par l’Assemblée générale pour une période de deux ans. Le Conseil a notamment pour mission de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et aux principes de ladite institution.