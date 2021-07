« Nous allons faire une cérémonie officielle de dépôt de cette proposition au niveau de l’Assemblée nationale, j’anticipe, dans les 2 prochaines semaines », annonce Noël Tshiani, initiateur d’une proposition de loi limitant l’accès à magistrature suprême et fonctions de souveraineté aux seuls Congolais de père et de mère.

S’agissant de l’examen de ce texte, Noel Tshiani ancien fonctionnaire international estime que « la prochaine opportunité va être la session de septembre. Ça c’est mon souhait parce qu’on est pendant les saisons spéciales » dit-il.

A en croire l’initiateur de la loi sur la congoliaté, « nous avons identifié quelques députés nationaux qui ont pris la proposition et sont en train de la relire pour que nous ayons une mouture finale qui soit acceptable pour eux et pour moi-même, en tant qu’initiateur ».

Jugée discriminatoire et motivée par la volonté d’écarter des prétendants, dont Moïse Katumbi, à la prochaine présidentielle, Noël Tshiani se défend : « la proposition que j’ai faite est d’une importance capitale et même plus d’importance maintenant que nous venons de célébrer le 61ème anniversaire l’indépendance de la RDC. La mémoire de Patrice Lumumba et de tous les héros de l’indépendance nous ramène à réfléchir pourquoi ils se sont battus pour obtenir l’indépendance de la RDC et réclamer la souveraineté nationale. C’était pour que le Congo soit géré par les Congolais dans l’intérêt du peuple congolais », explique-t-il.