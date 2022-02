Congo Terminal poursuit la modernisation du Port de Pointe-Noire

Congo Terminal a réceptionné les travaux d’extension des terre-pleins du quai D du port de Pointe-Noire.Engagés il y a un an, ces travaux d’un coût de 3 milliards de FCFA (environ 5 millions d’euros), ont permis d’augmenter de 3,5 hectares les surfaces de stockage et accompagneront la hausse des volumes après une année record réalisée par Congo Terminal avec plus d’un million de conteneurs traités.

Ce nouveau projet fait suite à la reconstruction en 2017 de 700 mètres linéaires du quai D et d’un terre- plein de 3 hectares. Réalisés par une entreprise locale, ces travaux font partie du plan d’investissements destiné à faire du Port en eaux profondes de Pointe Noire, la porte océane de l’Afrique.

Depuis 2009, Congo Terminal a investi plus de 250 milliards de FCFA (400 millions d’euros) pour moderniser le terminal à conteneurs tant au niveau des infrastructures que des équipements. Ses efforts lui auront permis de considérablement améliorer sa productivité.

En ligne avec ses engagements environnementaux matérialisés à travers le processus de labellisation « Green terminal », démarche certifiée par Bureau Veritas, Congo Terminal a équipé ce nouvel espace de stockage de même que tous les autres terre-pleins, de mâts d’éclairage à LED. L’objectif étant de réduire les consommations en électricité et donc les émissions de gaz à effet de serre.

« Grâce à ce nouvel investissement, nous renforçons la compétitivité de l’économie du Congo et accélérons le dynamisme des échanges régionaux. Ce nouvel espace de stockage qui porte nos capacités à 45 ha va nous permettre de poursuivre la dynamique des flux import et export sur les corridors du Congo et nous offre l’opportunité de répondre aux attentes des armateurs. », explique Anthony Samzun, Directeur général de Congo Terminal.