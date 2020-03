Congo: mise en service de la route Sembé-Souanké-Ntam

Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso a procédé, vendredi dans le département de la Sangha, situé à 800 km de Brazzaville, à la mise en service du tronçon routier Sembé-Souanké-Ntam, long de 143 km.Il s’agit du deuxième segment du projet routier Kette-Djoum devant relier le Congo et le Cameroun. Cette route d’intégration régionale va désenclaver les localités du sud du Cameroun et celles du département de la Sangha, cette partie du territoire congolais frontalier avec le Cameroun.

Les travaux de cette route Sembé-Souanké-Ntam sont exécutés en 31 mois par l’entreprise chinoise Sino-hydro Tianjin Engineering Corporation Ltd, grâce à un appui financier la Banque africaine de développement (Bad). Le coût est estimé à 38 milliards FCFA.

Cette route d’une longueur de 143 Km avec deux (2) voies de circulation et une chaussée de 7,50 mètres de large, s’inscrit dans le cadre du plan consensuel des transports en Afrique centrale et vise, entre autres, à favoriser l’intégration régionale.

Sa mise en service devrait améliorer la circulation des personnes et des biens entre les deux pays, désenclaver le nord du Congo et le sud du Cameroun, favoriser les échanges économiques entre ces deux pays à fortes potentialités économiques et réduire les coûts de transport.