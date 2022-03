Congo : Bolloré offre des ordinateurs aux élèves

Le don a été remis le 23 mars dernier.Bolloré Transport & Logistics Congo a offert à Shakespeare Academy, une école primaire et maternelle située à Pointe-Noire, 24 ordinateurs recyclés et divers équipements informatiques incluant notamment 24 claviers, 24 souris et 4 serveurs.

Le matériel a été réceptionné par Christopher AYUCK, représentant le promoteur de la Shakespeare Academy, en présence de Pascal MAILLOT, Responsable informatique pays, Louis-Polin LIENOU, Directeur des Solutions Maritimes, représentant le Directeur Régional de Bolloré Transport & Logistics et de Patricia EKEY-MISSE, Responsable Communication.

Engagée dans la réduction de son empreinte environnementale, Bolloré Transport & Logistics Congo met en œuvre une politique interne pour recycler son parc informatique et en faire bénéficier les communautés locales que l’entreprise soutient à travers Earthtalent by Bolloré, le programme international de solidarité du Groupe Bolloré.

« Nous remercions Bolloré Transport & Logistics Congo pour ce don en matériel informatique qui va permettre aux enfants d’être mieux équipés pour faire face aux défis actuels. Aujourd’hui, la maîtrise de l’outil informatique est devenue indispensable dans de nombreux secteurs et nous sommes heureux de l’aide apportée pour accompagner la scolarité des enfants de notre école », a déclaré Christopher AYUCK, représentant le promoteur de l’école Shakespeare Academy cité dans un communiqué parvenu à APA.

« Permettre à la jeunesse de développer son autonomie est un des objectifs du programme Earthtalent by Bolloré. Nous sommes heureux de faire ce don qui va améliorer les conditions d’apprentissage des jeunes élèves et aussi stimuler l’intelligence collective », a souligné Louis-Polin LIENOU, Directeur des Solutions Maritimes de Bolloré Transport & Logistics Congo.