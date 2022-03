L’artiste musicien congolais Mc Blackz qui fait danser les moscovites, a réagi par rapport à l’opération militaire Russie en Ukraine.

Blaise MOMBENGA : Dans quel état vivez-vous l’invasion militaire russe sur le sol ukrainien ?

Mc Blackz : la panique se fait ressentir, pour moi, j’ai déjà vécu la guerre au Congo. Mais l’atmosphère est pesante, l’inquiétude qui s’installe. La population se pose des questions sur le lendemain et les conséquences de cette crise.

Blaise MOMBENGA : Combien de temps avez-vous fait en Russie ? Avez-vous déjà vécu de telles situations ?

Mc Blackz : je vis en Russie depuis 2012 , j’ai connu le début de ce conflit en 2014 avec les premières sanctions. Mais la situation n’est pas pareille puisque l’Union européenne a bloqué les vols, les banques, l’import et l’export, bref il y a un tas de sanctions. Il y a même plusieurs géants internationaux qui ont rompu leurs contrats avec la Russie.

Blaise MOMBENGA : Quelle est la réaction du peuple russe face à l’invasion de leur armée sur le territoire de l’Ukraine ? Les Russes sont-ils derrière leur président Vladimir Poutine ?

Mc Blackz : Parce qu’en étant une puissance mondiale il trouve nécessaire enfin de garder le contrôle avec les pays dont il partage les frontières. Les réactions russe sont partagées, Il y a ceux qui sont pour cette invasion et ceux qui trouvent que la guerre n’est pas nécessaire, mais la majorité des russes soutiennent la décision du président Poutine qui ne veut pas que l’Ukraine accède à l’OTAN.

Blaise MOMBENGA : Que savez-vous du conflit actuel opposant la Russie et l’Ukraine ?

Mc Blackz : L’Ukraine étant un pays neutre s’il rejoint l’OTAN, il aura accès à l’armement et aux nucléaires ceux qui pourraient porter préjudice à la Russie.

Blaise MOMBENGA: Étant qu’artiste musicien, pensez-vous composé une chanson pour préserver la paix entre les deux nations en conflit ?

Mc Blackz : J’ai déjà fait l’expérience au cours de la coupe du monde 2018 où j’avais interprété mon titre: » ALLEZ GAGNER » qui suite à la défaite de l’équipe russe m’a porté préjudice. Étant africain noir, je ne veux plus revivre cela. Donc NON je ne compte pas faire une chanson, elle peut être mal accueillie et cela risque de se retourner contre moi.