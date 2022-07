L’honorable Claudel Lubaya, appelle les dirigeants politiques à sortir du populisme et du confusionnisme pour mettre fin à la guerre contre le M23.

Dire la vérité au peuple à propos des accords signés avec le M23 en 2019, telle est l’idée qui se distille du tweet du député Claudel Lubaya à propos de la guerre avec les “terroristes” du M23. Pour lui, la stratégie de reconquête des territoires occupés par le M23, notamment le territoire de Bunagana, bat de l’aile.

« Sur la guerre dans l’Est, Kinshasa doit, en interne, sortir du populisme et du confusionnisme et user de la transparence en disant la vérité au peuple sur ses engagements de 2019 avec le M23 à Kigali. Notre stratégie de reconquête des territoires occupés par le M23 bat de l’aile” a-t-il tweeté.

Pour rappel, les experts congolais et rwandais devraient se rencontrer à Luanda ce mardi 12 juillet pour discuter dans le cadre de la grande commission mixte RDC-Rwandais afin de baliser le processus menant au cessez-le-feu effectif et définitif entre les FADC et le M23.