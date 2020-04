Confinement: les résidents d’Accra font recours aux achats en ligne et aux services de messagerie

Les services de messagerie et de livraison sont en plein essor à Accra et dans d’autres villes ghanéennes sous confinement, dans le but de réduire la propagation du coronavirus.Les résidents, qui ont été invités à rester chez eux et les catégories de travailleurs exemptés, ont eu recours aux médias sociaux et aux plateformes en ligne pour acheter les articles dont ils ont besoin.

Les livreurs et les camionnettes appartenant aux opérateurs de ces services apportent divers articles comme la nourriture, les détergents, les médicaments et les désinfectants pour les mains sur les lieux de travail et au domicile des personnes qui les ont commandés.

Les services sont sollicités par les résidents des quartiers huppés, dont la zone résidentielle de l’aéroport, les districts de Cantonment, Labone et Dansoman, tous situés à Accra.