Condamnation à 3 ans de servitude pénale pour menace de mort et outrage au Chef de l’Etat, Barnabé Milinganyo Wimana va faire appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en matière de flagrance.

Pour Me Willy Ngashi Ngashi, Avocat de Barnabé Milinganyo Wimana, « C’est pour la première fois que quelqu’un est arrêté et condamné sur pied uniquement de ses opinions, en flagrance. Depuis le régime de l’actuel Président, c’est le tout premier. Ça c’est ma réaction à chaud. Et alors comme c’est le tout premier, il va de soi qu’on risque d’assister à une escalade. Et lorsqu’on revient aux faits infractionnels, nous estimons que les faits ne sont pas établis », a-t-il dit.

« Nous allons nous pourvoir comme de droit à savoir, notre client va former appel. Il a voulu le faire sur les bancs, ça n’a pas été possible. Mais demain il fera appel » poursuit-il.

Pour l’Avocat de Barnabé Milinganyo Wimana, la justice n’a pas été rendue à travers cette décision. « Tout ce que je sais, ce qu’on n’a pas rendu justice au travers de cette décision. Et surtout ce qu’il faut éviter, c’est que la justice serve de bras répressif pour un camp contre un autre » a-t-il déclaré.

Pour rappel le kadogo Barnabé Milinganyo Wimana s’est illustré ces derniers jours sur les plateaux télévisés dans les débats sur la suite à donner aux consultations nationales convoqué par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Répondant à la question d’un confrère de savoir s’il n’y a ni coalition ni cohabitation, Barnabé a répondu « Il y aura peut-être la démission du président? C’est l’unique voie facile. Si le président ne veut pas faire tuer les gens, il faudra qu’il démissionne (…).Alors il deviendra sénateur.