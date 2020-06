Condamnation de Kamerhe : Me Pierre-Olivier ancien bâtonnier de Paris saisit les Nations-Unies

Lourdement condamné samedi 20 juin à 20 ans de travaux forcés, Vital Kamerhe ne s’avoue pas vaincu. Par le biais de ses avocats, l’ex- Directeur de cabinet du chef de l’Etat Félix Tshisekedi dit user de son droit légitime de recours.

Interjeter à l’appel au niveau de la Cour de cassation. Vital Kamerhe n’entend pas s’arrêter là, première étape. Selon Me Pierre Olivier l’un de ses avocats, Vital Kamerhe saisira également les instances judiciaires africaines, avant celles des Nations unies. « Car, il a confiance au sursaut de conscience des juges congolais d’appel, au recours des juridictions internationales africaines et au contrôle de la communauté juridique internationale », postule l’ancien bâtonnier au barreau de Paris, dans un communiqué parvenu à notre rédaction..

Pour Olivier, le procès opposant la République Démocratique du Congo aux prévenus Vital Kamerhe, Samih Jammal et Jeannot Muhima n’a pas été équitable et, par conséquent, ternit l’image du pays à l’international. « Un tel simulacre de procès n’est pas admissible dans le cadre d’un grand pays tel que la RD Congo », a déploré Me Pierre Olivier Sur, dans son communiqué.