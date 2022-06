Une partie de recettes que va générer le concert de Wenge Musica 4×4 tout terrain prévu le 30 juin prochain au stade des Martyrs de Kinshasa sera déversée comme soutien aux Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) engagées aux fronts contre les groupes armés à l’origine de l’insécurité dans la partie est du pays notamment les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

C’est ce qu’a annoncé, ce vendredi 17 juin à Top Congo FM, Popaul Mukelenge, membre de l’équipe de production du concert chargé de communication. Toutefois, il n’a pas précisé la hauteur de pourcentage qui sera mis à la disposition des FARDC.

Au cours de la même émission, Werason a renchéri en indiquant qu’en plus des forces armées, des femmes victimes de viol à l’Est seront également bénéficiaires de ce geste.

« Nous savons que notre pays est attaqué, que les gens meurent au jour le jour. Nous, nous avons accepté d’être unis et que tous fassent la même chose pour soutenir les FARDC. Nous voulons la paix car sans elle, on ne peut pas faire notre travail. Une partie des recettes de ce concert servira à soutenir les militaires et les femmes violées à l’Est, c’est cela notre contribution », a dit l’artiste.

Le stade des martyrs a une capacité d’accueil de plus 80 000 places. Les billets pour l’accès au concert se vendent à 5 000 Fc (soit 2.5$) pour le pourtour et les tribunes latérales a et b et 200 000 Fc (soit 100$) pour la tribune d’honneur (billet VIP).

Les portes seront ouvertes dès 10 heures pour recevoir le public avant le début du spectacle prévu à 14h.

Le projet de Wenge Musica réconcilié

Les artistes concernés pour la prestation de ce 30 juin sont en répétition et cela tous les jours mis à part les week-ends. Ils prennent 8h du temps dans la journée pour offrir le meilleur au public qui attend vivement ce concert. Un autre concert dit VIP est prévu pour le 9 juillet au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa.

Composé de plus de 15 artistes dont Werrason, JB Mpiana, Didier Masela, Blaise Bula, Alain Mpela, Alain Makaba, Adolphe Dominguez, Patient Kusangila, le groupe Wenge Musica 4X4, qui a connu un succès phénoménal se retrouve autour du projet “Ya biso Wengeeee” à l’initiative du producteur Amadou Diaby.

Dans le projet, il est également prévu une série de concerts dans d’autres pays africains avec lesquels les contacts sont déjà établis. Un album ainsi qu’un maxi single seront également enregistrés dans les prochains mois au Cap-Vert.

Aussi, un film documentaire sur le parcours de cette constellation d’artistes talentueux est au programme. Leurs réalisations, leur rencontre, leur succès seront racontés pour servir les générations futures de support de mémoire.