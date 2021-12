Le ministre de la défense nationale Gilbert Kabanda Kurhenga, est attendu à la chambre basse du parlement congolais, dans le cadre d’une question orale avec débat lui adressée par le député Ados Ndombasi, sur la coopération militaire entre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda.

Notons que, c’est depuis le 30 novembre dernier que les Forces Armées de République Démocratique du Congo mènent en coalition avec l’armée Ougandaise, des offensives à l’Est du pays, afin de mettre hors d’état de nuire, les rebelles ADF, qui sèment la désolation dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

La représentation nationale attend de Gilbert Kabanda Kurhenga ministre en charge de la défense nationale, des explications claires et précises de la situation en présence, ainsi que le bien-fondé d’une coopération militaire avec une Nord-Kivu et de l’Ituri en plein état de siège dans la province du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Rappelons tout de même que, cette coopération militaire RDC-Ouganda, n’a pas cessé de faire couler beaucoup d’encre et de salive, depuis sa mise sur pied. Si les uns en voient une solution, les autres se demandent sur l’opportunité qu’offre cette coopération.