«Nous allons attaquer le match de lundi avec beaucoup de sérénité et de sérieux tout en sachant que nous aurons une très bonne équipe devant nous». A déclaré Pamphile Mihayo, le 1er assistant du sélectionneur principal Florent Ibenge, en conférence de presse d’avant-match à Yaoundé.

Les hommes de Florent Ibenge seront aux prises ce lundi 25 janvier avec le Mena du Niger en match comptant pour la 3ème et dernière journée de la phase des groupes du Chan Cameroun 2020. Le match aura lieu au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Une rencontre déterminante pour les Léopards où il faudra garder la même dynamique pour aller chercher la qualification pour les quarts de finale, bien que l’équipe risque fort probablement d’être à nouveau déséquilibré par les absences des joueurs testés positifs au Coronavirus.

«Le moral de l’ensemble du groupe est bon. Ce qui nous arrive est constatable dans les autres sélections. Nous sommes toujours en communication avec le sélectionneur principal. Il va bien et est toujours avec nous. Il donne toujours ses conseils et avis parce qu’il connait très bien les joueurs de cet effectif. Il n’y a véritablement pas des soucis. Nous continuons à travailler ensemble. Nous allons échanger avant et pendant le match parce qu’il regardera le match à la télévision. Nous allons attaquer le match de lundi avec beaucoup de sérénité et de sérieux tout en sachant que nous aurons une très bonne équipe devant nous», a déclaré Pamphile Mihayo.