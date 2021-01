Les hommes de Florent Ibenge disputent ce jeudi 21 janvier leur 2ème match dans le groupe B face aux Chevaliers de la Méditerranéen de la Libye.

Les Léopards ont l’occasion, à l’issue de cette partie, de valider leur billet pour les quarts de finale de cette compétition. Mais il leur faudra à tout prix un succès devant une équipe libyenne qui s’est bien tirée lors de son match inaugural face au Niger où elle a été sérieusement bousculée surtout en 2ème période.

«Nous avons fait l’entrainement ce matin mais nous ne savons pas quels joueurs alignés parce que nous avons fait les tests Covid-19 et que nous attendons les résultats. Nous sommes vraiment dans une difficulté en attendant les résultats. Il faut s’adapter en mettant différents types de scenario parce que nous ne savons pas qui peut être atteint. En plus, nous savons pas quand ces résultats arriveront. C’est vraiment compliqué. Mais cependant, il faut rester calme et lucide en faisant son travail», a confié le sélectionneur national, Jean-Florent Ibenge , à la conférence de presse d’avant-match.

Pour rappel, Les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) se sont imposés (1-0) devant les Diables rouges du Congo Brazzaville lors de la 1ère journée.