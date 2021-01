Florent Ibenge le coach des Léopards A’, a affirmé au cours de la conférence de presse de vendredi 29 janvier que son équipe est au Cameroun avec l’idée d’aller le plus loin possible au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

« Nous sommes venus ici avec l’idée d’aller le plus loin possible. C’est le discours que je tiens à mes joueurs. Ce n’est pas parce que vous avez des accrocs que vous devez chercher des sorciers. Nous sommes focus sur notre match et nous ne voulons pas nier la réalité. Nous sommes conscients que la maladie existe. Où l’a-t-on attrapé ? Nous n’en savons rien mais nous ne pleurons pas…Nous ne sommes pas dans cette psychose qui va nous distraire. Si ce samedi, nous avons encore 10 joueurs en moins, nous allons jouer sans pleurer», a promis Florent Ibenge.

Les Léopards de la République Démocratique du Congo qui ont terminé la phase de groupe en tête vont affronter ce samedi 30 janvier les Lions indomptables du Cameroun en quarts de finale du CHAN au stade Japoma.

Pour rappel, les Congolais ont rejeté vendredi 29 janvier dans la soirée les résultats qui avaient révélé une dizaine de cas positifs parmi les joueurs congolais. Les responsables de la fédération congolaise de football association ont exigé une contre-expertise. Des médecins de la CAF sont passés la nuit à l’hôtel des Léopards locaux pour de nouveaux prélèvements.