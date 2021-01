Florent Ibenge s’est exprimé après le match de dimanche soir, au stade de Japoma de Douala. Content d’avoir pris les trois points en jeu, Florent Ibenge a déclaré qu’il ne faut pas se leurrer, mais continuer à prendre des points, pour se qualifier.

« Nous sommes contents de prendre les trois points. Il ne faut pas se leurrer, nous sommes dans une compétition à quatre et nous avons envie de prendre l’une des deux premières places pour nous qualifier. Et pour cela, il n’y a pas d’autres alternatives, il faut prendre des points », a-t-il dit le maître de troupe Jean-Florent Ibenge.

Florent Ibengea reconnu que ce n’était pas le meilleur match de son équipe, mais l’essentiel a été fait. Il est également revenu sur les circonstances de préparation. « C’est vrai que ce n’était pas le plus beau jeu du monde. Dans un derby souvent, l’enjeu l’emporte sur le jeu. Nous sommes une nouvelle équipe. Nous nous sommes réunis très tard. Nous n’avons même pas eu deux semaines de préparation et six séances d’entraînement avant de venir jouer, pour une compétition ».

S’agissant de la sélection de Léopards. « C’est difficile d’avoir la cohésion quand vous avez une nouvelle équipe face à une sélection qui n’a pas de championnat et qui est regroupée depuis longtemps, bien huilée. Ça ne pouvait pas être simple », a dit le coach Florent Ibenge.

Après leur victoire sur les Diables Rouges de la République du Congo voisin, les Léopards de la RDC sont premiers du groupe B avec 3 points .