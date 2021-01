Les Léopards de la RD Congo devront se contenter d’affronter les Lions indomptable du Cameroun, sans leur public. Malgré une forte délégation congolaise pour soutenir les fauves de la RDC.

Selon l’information à notre possession, c’est uniquement 150 supporters qui devraient être présent dans le Stade de Japoma ce samedi. Sur 12.500 places disponibles la République Démocratique du Congo n’a obtenu que 150 billets pour ses fans.

Dans un communiqué signé du directeur du CHAN 2020, Dissake Mbarga jeudi 28 janvier dernier et dont une copie est parvenue à notre rédaction, l’organisation se félicite que 48 heures avant le coup d’envoi, tous les tickets sont déjà écoulés. « Aujourd’hui 28 janvier 2021, les billets du match République Démocratique du Congo Vs Cameroun, prévu le 30 janvier 2021 au Complexe Sportif de Japoma à Douala, sont en rupture de stock. La Commission Billetterie du Comité d’organisation Locale du CHAN Total, Cameroun 2020 a géré la distribution de billets dans les points de vente officiels et dans les stations Total. Par conséquent, le processus de vente s’est terminé avec succès en temps record ».

Les hommes de Jean-Florent Ibenge devront donc se contacter que d’ une infime partie des supporters ce samedi 30 janvier au stade Japoma à Douala la capitale économique du Cameroun.