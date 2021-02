L’institution d’Ahmad Hamad a désigné les officiels de la demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations entre le Cameroun et le Maroc.

La Confédération Africaine de Football (CAF), a fait le choix de l’arbitre Congolais Jean-Jacques Ndala. il ne sera pas à son premier exercice pendant cette sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations ‘CHAN).

Pour rappel, Jean-Jacques Ndala a été au sifflet lors de la rencontre d’ouverture de cette édition entre le Cameroun, pays hôte, et le Zimbabwe. Ce match était remporté par les Lions Indomptables par la marque de 1 but à 0. Le congolais Jean-Jacques Ndala sera épaulé dans ses tâches par un autre Congolais, Olivier Safari comme assistant 1 et le Tchadien Issa YAYAH.