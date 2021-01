Comme le portier Ley Matampi, Mukumi et le milieu défensif Doxa Gikanji, le coach principal des Léopards Jean -Florent Ibenge n’a également plus de souci.

Jean-Florent Ibenge est guéri du Coronavirus. Le sélectionneur principal de Léopards a confirmé la nouvelle lui-même. Il fait suite à trois joueurs à savoir : Ley Matampi et Guy-Serge Mukumi ainsi que le milieu défensif Doxa Gikanji, déclarés négatifs également.

Il sied de noter que, les membres de la délégation de la République Démocratique du Congo, ont subi différents tests depuis le samedi 23 janvier à Douala.

Il s’agissait principalement du 1er groupe des contaminés à savoir : Djo Issama, Atibu Radjabu, Mercey Ngimbi, Philippe Kinzumbi et Merveille Kikasa qui, selon les déclarations du docteur Jean-Pierre Bungu Kakala, le médecin de l’équipe nationale de la RDC, seraient négatifs. Le préparateur physique, Léon Makanzu Nziuki, lui n’a plus de soucis et a même assisté aux matchs face à la Libye et au Niger sur le banc des remplaçants.

Il faut signaler que, dans le 2ème groupe, il ne reste plus que le défenseur Andy Bikoko qui est encore visiblement positif en attendant les prochains résultats des tests effectués le mardi 26 janvier dernier.