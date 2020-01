Cent milliards FCFA pour la culture du bambou au Congo

Le président directeur général du Fonds national de développement du Congo (FNDC), Huo Kouyin projette d’investir près de cent milliards FCFA pour promouvoir la culture et l’industrialisation du bambou pour faire de cette filière un pilier de l’économie verte dans le pays, informe un communiqué de cette société dont APA a obtenu copie vendredi.Selon le texte, le protocole d’accord de ce projet a été signé, le 8 janvier à Brazzaville, entre Huo Kouyin et la ministre de l’Economie forestière du Congo, Rosalie Matondo.

« Ce projet d’une valeur de près de 100 milliards FCFA offrira plus de 5000 emplois aux Congolais. Il réduira par conséquent la pauvreté et contribuera au développement social et économique du pays », précise ce communiqué.

Le FNDC entend concrétiser l’initiative du développement de la filière bambou, en construisant des bambouseraies (plantations de bambous). Ce bambou sera exploité et commercialisé afin d’être valorisé à travers l’implantation d’usines de transformation de bambous en débités, aliments, textiles et bien d’autres produits finis, notre source.

Grâce à son réseau racinaire très dense sur 60 centimètres de profondeur, le bambou restaure les sols appauvris. Sa culture contribuera ainsi à la lutte contre les érosions dans les quartiers précaires des villes du Congo.