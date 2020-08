L’actualité politique congolaise reste marquée notamment par les consultations menées par le groupe de 12 personnalités politiques sur le consensus autour des questions électorales.

Le 11 juillet, elles ont apposé leurs signatures prennent en compte les expériences électorales de 2006, 2011 et 2018 et concernent aussi bien le cadre organique, institutionnel que légal des élections.

Les principales propositions des réformes électorales

Ces reformes impliquent notamment la modification de la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 08 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI notamment en ce qui concerne la composition de son organe de direction et le mode de désignation de ses membres.

Pour Jeanine Mabunda, toutes les composantes doivent dès à présent proposer leurs candidats. Ce qui n’est pas dans l’esprit des signataires de l’appel du 11 juillet qui souhaitent d’abord obtenir un consensus sur la question. Actuellement, le bureau de la CENI est composé de 13 membres dont 6 pour le bureau et 7 à l’assemblée plénière. Les animateurs proviennent de la majorité, de l’opposition et de la société civile.

Ces personnalités militent aussi pour la révision de certains articles de la Constitution, à l’exclusion de l’article 220 et dans le respect de celui-ci, notamment le rétablissement des deux tours de l’élection du Président de la République (art.71).

Dans son discours sur l’état de la nation, le 13 décembre 2019 au Palais du Peuple, devant les deux chambres du parlement, réunies en congrès, Félix Tshisekedi avait évoqué les avantages du rétablissement du second tour de l’élection présidentielle. Pour lui, cela permettra au futur président de la République de revêtir une légitimité suffisante pour bien appliquer sa vision.

La coalition Lamuka, disait ne pas être contre le rétablissement du second tour de la présidentielle, comme l’a souhaité le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi. Mais elle propose que toutes ces réformes se fassent dans le cadre du Haut conseil des réformes institutionnelles (HCRI). Le FCC ne s’est pas encore clairement positionné sur la question, mais il met en garde au sujet des débats qui pourront déboucher sur un éventuel report des élections générales prévues en 2023.