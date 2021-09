CENI-Marche du 15 septembre : la coalition Lamuka maintient son agenda

Malgré l’interdiction du gouverneur Gentiny Ngobila, le duo Fayulu-Muzito maintient la marche du 15 septembre, pour dire non à la fraude électorale et au glissement des élections prévus en 2023.

Un mercredi 15 septembre, qui s’annonce comme un jour pas très ordinaire sur le calendrier civil en République Démocratique du Congo. A Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, la formation politique de Martin Fayulu Madidi, l’ECiDe, mobilise en dépit de l’Etat de siège en vigueur dans cette partie du pays.

Il sied de signaler deux évènements majeurs et spécifiques, le mercredi 15 septembre prochain en RDC. L’un majeur et institutionnel, à savoir la rentrée parlementaire pour la session ordinaire de septembre. L’autre, considéré comme circonstanciel.

Cependant, si la rentrée parlementaire reste un acquis, la marche de la plateforme Lamuka, annoncée depuis plusieurs semaines, reste sujet à controverse. Bien en illustre, la réaction du vendredi 10 septembre du Gouverneur de la ville de Kinshasa qui a interdit cette manifestation dans les rues de la capitale. Sans y aller avec le dos de la cuillère, Gentiny Ngobila a renseigné aux organisateurs de la marche que sa décision a été motivée par le souci de mettre les manifestants à l’abri de toute contamination massive.

Pour rappel, la coalition Lamuka a prévu une marche le 15 septembre sur toutes Étendue du territoire nationale, pour la dépolitisation de le Commission Électorale Nationale Indépendance CENI, et dire non, à la fraude électorale et au glissement des élection prévu en 2023.