La chambre basse du parlement congolais, a entériné les nouveaux membres du bureau de la commission électorale nationale Indépendante (CENI). C’était au cours de la plénière du samedi 16 octobre 2021. Denis Kadima est donc nouveau président, de cette institution d’appuis à la démocratie en RDC.

C’est maintenant au président de la République, que revient désormais la décision et le pouvoir de confirmer ces nominations par une ordonnance présidentielle. Si dans son camp, on se réjouit de voir cette étape cruciale franchie, l’opposition, elle, boycotte toujours. Et même dans les rangs de l’Union sacrée, la nouvelle majorité, cela crée de réelles dissensions. Pour les catholiques et les protestants, c’était une ligne rouge.

La famille politique du président Félix Tshisekedi, se félicite de la désignation de Denis Kadima comme président de la Centrale électorale qui serait le meilleur des candidats, en raison de son CV, c’est un expert électoral international.

Les critiques à son encontre seraient, selon un cadre de l’UDPS, parce qu’il est muluba, de l’ethnie de Félix Tshisekedi. Mais ce proche se refuse à confirmer que le président Tshisekedi signera l’ordonnance. « C’est sa prérogative mais les protestations n’empêcheront pas les élections de se dérouler », explique-t-il encore.

Il faut prévenir ici que, si l’ordonnance présidentielle est signée pour l’entérinement de Kadima, les catholiques et les protestants ont déjà menacé de manifester. Et avec eux, les mouvements citoyens.

Rappelons que, les dernières marches des chrétiens dans ce pays datent de 2018, c’était à l’époque contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila.