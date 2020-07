CEEAC : l’ONU s’engage à soutenir les efforts d’intégration sous-régionale

François Louncény Fall le Représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), a pris part à la 17e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) tenue le 30 juillet par visioconférence.

A l’ouverture officielle des travaux, François Louncény Fall a dans son allocution félicité les Etats pour l’organisation de cette importante rencontre, qui intervient dans un contexte régional impacté par la COVID-19.

Le Représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale, a noté avec satisfaction que les Gouvernements n’ont ménagé aucun effort pour contenir la progression de cette pandémie et pour atténuer ses conséquences sanitaires et socio-économiques.

Il a également réitéré la disponibilité de l’ensemble du système des Nations Unies à accompagner la sous-région dans la « réponse à la crise de la COVID-19 ». Il a aussi évoqué « l’appel historique » lancé le 23 mars dernier par le Secrétaire général de l’ONU « en faveur d’un cessez-le-feu mondial immédiat afin de permettre un accès aux soins des plus vulnérables dans les zones de conflits ».

Le Chef de l’UNOCA a saisi cette occasion pour rendre hommage à M. Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon et Président en exercice de la CEEAC, qui s’est « personnellement investi […] pour fédérer les énergies de l’ensemble des Etats membres face à la COVID-19 » et pour conduire les réformes de la CEEAC. Il a également exprimé sa gratitude au Secrétaire général de la CEEAC, M. Ahmad Allam-Mi, ainsi qu’à toute son équipe, « pour leur engagement infatigable dans ce processus de réforme de la CEEAC depuis ses débuts en 2015 ».

Insistant sur ce dernier point en particulier, il a salué la mise en place de la nouvelle Commission de la CEEAC, soulignant qu’elle « marque un jalon historique dans le renforcement de l’intégration régionale en Afrique centrale ». Il a réitéré l’engagement de l’ONU à « soutenir ces efforts d’intégration ».