Cédric Makiadi reconduit à la tête du staff technique de Brême U-16

L’ancien Léopards congolais, Cédric Makiadi a été reconduit a la tête du staff technique du FC Brême de moins de 16 ans, alors qu’il assistait les U-17 du Wester en tant qu’entraineur adjoint de cette formation, indique le site Irisfootball.com.

Bjorn Schierenbeck, le directeur de la formation du club, indique à cet effet que sa contribution auprès des jeunes joueurs sera un grand gage d’une bonne formation des futurs cadres du club, ajoutant que grâce à ses nombreuses années d’expérience professionnelle, Cédric Makiadi sera capable de transmettre beaucoup de choses à nos talents de première main.

« Plus récemment, il a pu acquérir une première expérience en tant que formateur et Co-formateur de Christian Brand, et prêt, à franchir la prochaine étape de sa carrière d’entraineur », a-t-il conclu.

Source: ACP