CDC-Afrique: La fabrication du vaccin anti-covid au Maroc aidera à lutter contre la pandémie en Afrique

La fabrication et mise en seringue du vaccin anti-covid au Maroc va « certainement » aider à lutter contre la pandémie en Afrique, a affirmé, mardi à Rabat, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine (CDC Afrique), Dr. John Nkengasong. »J’ai appris que d’ici quelques mois le Maroc va commencer la fabrication des vaccins. Cela va certainement aider à lutter contre la Covid-19 dans le Royaume, mais aussi au niveau continental », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, indique un communiqué du ministère.

M. Nkengasong a, par ailleurs, salué l’ampleur de la campagne de vaccination au Maroc, « qui a déjà vacciné plus de 45% de la population, ce qui en fait le premier pays en Afrique qui a une couverture vraiment importante, comparable à ce que nous avons vu dans les pays européens ».

Il a également exprimé le « soutien » de CDC Afrique à toutes les actions menées par le Royaume pour lutter contre la Covid-19 aux niveaux local et continental, évoquant, dans ce sens, les dons octroyés l’année dernière par le Maroc à une vingtaine de pays africains pour les aider à combattre la pandémie, ajoute la même source.

Le directeur de CDC Afrique a souligné que sa visite dans le Royaume vise à évoquer les moyens à même de permettre aux pays africains de bénéficier de l’expérience marocaine dans ce domaine.

CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l’Union africaine, créée pour soutenir les initiatives de santé publique des Etats membres et renforcer la capacité de leurs institutions de santé publique à détecter, prévenir, contrôler et répondre rapidement et efficacement aux menaces de maladie, rappelle-t-on.