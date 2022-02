Le Sénégal arrache la première Coupe d’Afrique de son histoire dimanche 6 février à Yaoundé au Cameroun lors de la 33e finale de la CAN. Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir les Lions de Téranga exulter enfin (4 tirs à 2, 0-0 après prolongation).

Le Sénégal a attendu sa troisième finale après 2002 et 2019 pour enfin devenir champion d’Afrique. Le pays de Macky Sall, à la recherche d’un premier titre continental, – avec sa star Sadio Mané -, ne s’est pas facilité la tâche après ce penalty accordé après la faute de Mohamed Abdelmonem sur Saliou Ciss, après un tacle raté, et crocheté sur la gauche de la surface (5e). Un penalty raté par Mané qui aurait pu changer la face de cette finale.

Le joueur de Liverpool est tombé sur un os appelé Mohamed Abou Gabal, dit Gabaski, une nouvelle fois très inspiré, qui choisit le bon côté et détourne le ballon avec les poings (7e). Gabaski, décisif lors des séances de tirs au but contre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, restera certainement comme un des personnages clef de la Can 2021.

Dès le début de rencontre, les Lions poussent, alors que les Pharaons souffrent, mais ne plient pas face aux assauts sénégalais. Comme cette frappe d’Ismaïla Sarr trop écrasée (12 e).

Il faut attendre la 27e minute pour voir Mohamed Salah, en manque de fraîcheur, tirer au but. À la 42e minute, côté gauche à la limite de la surface, le Pharaon envoie le ballon dans la lucarne de Mendy avec une frappe magnifiquement enroulée. Le portier Sénégalais est à la parade.

Dominateur à Yaoundé, le Sénégal ne concrétise pas malgré plusieurs temps fort. À la pause, les Lions n’ont toujours pas trouvé la solution pour commencer à essayer de casser l’adage qui dit jamais deux sans trois. Déjà deux fois finaliste malheureux en 2002 et 2019, la troisième doit enfin être la bonne. Fin du match, le Sénégal succède à l’Algérie.

Pour rappel, le Sénégal et l’Égypte se retrouvent en mars pour l’affiche des barrages africains de la Coupe du monde. La revanche de Salah ?