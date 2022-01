Le Gabon a validé son ticket pour les 8e de finale de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021, le 18 janvier à Yaoundé. Il défiera donc le Burkina Faso pour le tour suivant.

Pour le compte du 3e match du Groupe C de la Coupe d’Afrique des nations Can 2021, le Gabon a été accroché (2-2) par le Maroc le 18 janvier à Yaoundé. Les hommes de Patrice Neveu terminent 2e de son groupe et valide son ticket pour les 8e de finale de la compétition.

Il faut dire que, l’entame de cette rencontre est assez timide de la part des deux équipes, qualifiées pour les 8e de finale au coup d’envoi. Après un round d’observation, les choses sérieuses vont commencer à la 10e minute de jeu : le match augmente en intensité et les fautes se multiplient. Avantage au Maroc qui semble mieux maitrisé son adversaire et va multiplier les offensives dans la surface de réparation adverse. Mais le Gabon tient bon et repousse les assauts marocains.

La fin de match est électrique, les deux équipes se rendant coup pour coup. Et c’est sur ce score de parité que interviendra le coup de sifflet final. Un résultat qui arrange les deux équipes, qui se qualifient pour le tour suivant. Avantage cependant au Maroc, qui termine leader du Groupe avec ce que cela procure comme avantages : rester à Yaoundé et affronter le deuxième d’une autre poule. Le Gabon, pour sa part, va se déplacer à Limbé, où il va croiser le fer avec le Burkina Faso en 8e de finale.